Der Fahnder
Folge 9: Schnee von gestern
50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Ein Chemielastzug wird gestohlen. Der Dieb weiß nicht, dass aus einem defekten Ventil eine Flüssigkeit austritt, die in Verbindung mit Wasser zu einem hochgiftigen Gemisch wird. Faber muss den LKW finden, bevor eine heranziehende Regenfront die Stadt erreicht. Da meldet sich ein Erpresser: angeblich weiß er, wo der Tankzug steht.
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup