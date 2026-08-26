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Der Fahnder

Schnee von gestern

ARD PlusStaffel 5Folge 9vom 26.08.2026
Schnee von gestern

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Der Fahnder

Folge 9: Schnee von gestern

50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Ein Chemielastzug wird gestohlen. Der Dieb weiß nicht, dass aus einem defekten Ventil eine Flüssigkeit austritt, die in Verbindung mit Wasser zu einem hochgiftigen Gemisch wird. Faber muss den LKW finden, bevor eine heranziehende Regenfront die Stadt erreicht. Da meldet sich ein Erpresser: angeblich weiß er, wo der Tankzug steht.

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