Der Fahnder
Folge 2: Eine Landpartie
50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Die Fahnder-Crew hat Lotto gespielt: Ein Fünfer! Rick erklärt den Gewinn zur Chefsache und chartert einen Heißluftballon. Larsen beobachtet aus dem Ballon einen Überfall. Nach der Landung nehmen die Fahnder zu Fuß die Verfolgung auf. Die Bankräuber sind wie vom Erdboden verschluckt – stattdessen findet Faber in einer Scheune eine entführte Braut.
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup