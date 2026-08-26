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Der Fahnder

Eine Landpartie

ARD PlusStaffel 5Folge 2vom 26.08.2026
Eine Landpartie

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Der Fahnder

Folge 2: Eine Landpartie

50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Die Fahnder-Crew hat Lotto gespielt: Ein Fünfer! Rick erklärt den Gewinn zur Chefsache und chartert einen Heißluftballon. Larsen beobachtet aus dem Ballon einen Überfall. Nach der Landung nehmen die Fahnder zu Fuß die Verfolgung auf. Die Bankräuber sind wie vom Erdboden verschluckt – stattdessen findet Faber in einer Scheune eine entführte Braut.

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