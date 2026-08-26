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Der Fahnder

Bosporus-Blues

ARD PlusStaffel 5Folge 4vom 26.08.2026
Bosporus-Blues

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Der Fahnder

Folge 4: Bosporus-Blues

49 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Zwei unbekannte Täter sprengen in den Geschäftsräumen eines Jazz-Clubs den Safe, dabei wird ein Mann schwer verletzt. Bald darauf übernimmt der Staatsschutz unter Leitung von Kommissar Schwamborn die Ermittlungen. Faber wird klar, dass es sich hier nicht nur um einen einfachen Raubüberfall handeln kann.

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