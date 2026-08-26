Der Fahnder
Folge 4: Bosporus-Blues
49 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Zwei unbekannte Täter sprengen in den Geschäftsräumen eines Jazz-Clubs den Safe, dabei wird ein Mann schwer verletzt. Bald darauf übernimmt der Staatsschutz unter Leitung von Kommissar Schwamborn die Ermittlungen. Faber wird klar, dass es sich hier nicht nur um einen einfachen Raubüberfall handeln kann.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup