Der Fahnder
Folge 7: Blumen für Halle
48 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Ein junges Mädchen irrt durch die Stadt und stirbt auf offener Straße. Faber ermittelt, dass die Tote kurz vor ihrem Auffinden in einem Krankenhaus operiert wurde und vom Krankenhaus aus bisher ungeklärten Gründen floh. Der behandelnde Arzt – Dr. Rädler – versucht, den Vorfall herunterzuspielen.
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup