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Der Fahnder

Blumen für Halle

ARD PlusStaffel 5Folge 7vom 26.08.2026
Blumen für Halle

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Der Fahnder

Folge 7: Blumen für Halle

48 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Ein junges Mädchen irrt durch die Stadt und stirbt auf offener Straße. Faber ermittelt, dass die Tote kurz vor ihrem Auffinden in einem Krankenhaus operiert wurde und vom Krankenhaus aus bisher ungeklärten Gründen floh. Der behandelnde Arzt – Dr. Rädler – versucht, den Vorfall herunterzuspielen.

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