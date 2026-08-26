Der Fahnder
Folge 5: Manuel
51 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Auf die schwangere Krankenschwester Ulrike Leisen wird von einem Unbekannten ein Überfall verübt. Der anscheinend kranke Täter hat versucht, Ulrikes ungeborenes Kind zu verletzen. Ulrike ist Faber bei dessen Ermittlungen keine große Hilfe, auch den Vater ihres Kindes verschweigt sie beharrlich. Nach einem erneuten Anschlag auf Ulrike verdichtet sich Fabers Verdacht gegen ihren Kollegen.
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup