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Der Fahnder

Manuel

ARD PlusStaffel 5Folge 5vom 26.08.2026
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Der Fahnder

Folge 5: Manuel

51 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Auf die schwangere Krankenschwester Ulrike Leisen wird von einem Unbekannten ein Überfall verübt. Der anscheinend kranke Täter hat versucht, Ulrikes ungeborenes Kind zu verletzen. Ulrike ist Faber bei dessen Ermittlungen keine große Hilfe, auch den Vater ihres Kindes verschweigt sie beharrlich. Nach einem erneuten Anschlag auf Ulrike verdichtet sich Fabers Verdacht gegen ihren Kollegen.

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