Der Germinator
Folge vom 29.07.2025: Episode 9
43 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12
Die Gesetzeshüter suchen in einem Wohngebiet einen Sexualstraftäter. Der Verdächtige ist offenbar zu Fuß unterwegs. Trotz der Kooperation hilfsbereiter Anwohner:innen enden die Ermittlungen zunächst erfolglos. Manfred Gilow bleibt dennoch optimistisch. Aus seiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Flüchtige gefasst wird. Eine Person, die den Notruf gewählt hat, reagiert nicht auf Fragen. Stattdessen ist am Telefon nur lautes Fluchen zu hören. Und ein Mann mit Alkoholproblemen hat Benzin getrunken. Die Angehörigen bitten die Polizei um Hilfe.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.