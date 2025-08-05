Der Germinator
Folge vom 05.08.2025: Episode 10
44 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12
Eine Überwachungskamera liefert den Beweis: Einer Frau wurden im US-Bundesstaat New Mexico ihre Kreditkarten und ihr Smartphone gestohlen. Sergeant Dominic Montoya kennt die Gegend und deren Bewohner gut. Er stellt den jungen Mann im Restaurant seiner Mutter zur Rede. Wenn sich der Dieb bereit erklärt, an einem Entzugsprogramm teilzunehmen, kommt er vielleicht mit einer milderen Straße davon. Und auf einer Farm wurde ein Vater von seinem Sohn mit einem Stein geschlagen. Die Polizei sieht Handlungsbedarf. Der mutmaßliche Gewalttäter wird verhaftet.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.