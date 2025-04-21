Der Kommissar
Folge 10: Am Rande der Ereignisse
Die Hotelsekretärin Erna Gutmann war die letzte, die Dr. Zorn lebend sah. Nachdem er ihr einen merkwürdigen Brief diktiert hatte, wurde er von einem Unbekannten durch die geschlossene Zimmertür erschossen. Wenig später meldet sich der Täter telefonisch bei Frau Gutmann. Der Kommissar weiß, dass dieses Mal seine Aufgabe doppelt schwierig ist, denn er hat - neben der Aufklärungsarbeit - Frau Gutmann zu beschützen. Der kaltblütige Mörder würde vor einem weiteren Mord sicher nicht zurückschrecken. Erst viel später erkennt der Kommissar, dass es gar nicht so sehr der Mord ist, der ihn so betroffen macht, sondern vielmehr die tragischen Ereignisse am Rande.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick