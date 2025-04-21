Warum es ein Fehler war, Beckmann zu erschießenJetzt kostenlos streamen
Der Kommissar
Folge 11: Warum es ein Fehler war, Beckmann zu erschießen
Wie an jedem Tag sind die Geldtransport-Fahrer Metzler und Beckmann in München unterwegs, als sie mitten im belebten Verkehr von einer Funkstreife angehalten werden. Die Polizisten teilen ihnen mit, dass angeblich ein Überfall auf den Wagen geplant ist. Während Metzler in den Streifenwagen umsteigt, klettert einer der Beamten zu Beckmann. Wenig später wird Herr Beckmann tot aufgefunden, das Geld ist geraubt. "Eine unglaubliche Geschichte!" ist die erste Reaktion des Kommissars, als die Meldung von dem dreisten Überfall bei ihm eingeht. Und noch unglaublicher wird die Sache, als sich Kommissar Keller und seine Mitarbeiter an die Aufklärung dieses schwierigen Falles machen.
