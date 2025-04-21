Der Kommissar
Folge 12: Ein Mord auf dem Lande
Der Gastwirt Alfons Tolke ist einer der reichsten Männer des kleinen Dorfes, und das gibt ihm - so meint er - das Recht, mit den Bewohnern umzuspringen, wie es ihm beliebt. Die meisten sind auf irgendeine Art von ihm abhängig. Am meisten haben jedoch seine Kinder und der Kellner Hans Beck unter ihm zu leiden, denn wenn Tolke betrunken ist bis zur Besinnungslosigkeit, schlägt er sie bis aufs Blut. So wundert sich im Dorf eigentlich niemand, als Tolke eines Morgens erschlagen aufgefunden wird. Für den Kommissar ist klar, dass Hans Beck oder eines der Kinder der Mörder ist. Es macht jedoch große Schwierigkeiten, die Gruppe der Vier aufzubrechen - bis sich plötzlich die Ereignisse überschlagen und eine überraschende Wendung nehmen.
