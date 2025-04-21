Der Kommissar
Folge 2: Im Jagdhaus
59 Min.Ab 12
Im feudalen Jagdhaus der Industriellenfamilie Schenk, außerhalb von München, wird Paul Schenk, der Firmenchef, ermordet aufgefunden. Er ist von einer Kugel tödlich getroffen worden. Kommissar Keller steht vor dem schwierigen Problem, aus den anwesenden Familienmitgliedern den Täter herauszufinden. Seine Arbeit wird dadurch erschwert, dass sich alle ausgesprochen verdächtig benehmen, offensichtlich auch Alibis miteinander abgesprochen haben und auf keinen Fall gewillt sind, sich eine Blöße zu geben. Doch als sich die Angelegenheit als fast unlösbar herausstellt, erlebt Kommissar Keller eine große Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Kommissar
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises