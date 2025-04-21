Der Kommissar
Folge 3: Sein letzter Coup
59 Min.Ab 12
Mitten in der Nacht werden die Beamten eines Münchner Polizeireviers in Alarmzustand versetzt: genau vor ihrem Eingang haben Unbekannte einen Toten abgelegt. Der Mann, ein der Kripo bekannter Nachrichtenhändler, ist kurz zuvor ermordet worden. Kommissar Keller vermutet einen Racheakt der Unterwelt. Damit liegt er richtig, wie sich wenig später herausstellt, denn es wird gemunkelt, daß ein ganz großes Ding in Vorbereitung ist.
