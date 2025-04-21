Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Jähes Ende einer interessanten Beziehung

KultKrimiStaffel 7Folge 6
Jähes Ende einer interessanten Beziehung

Jähes Ende einer interessanten BeziehungJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 6: Jähes Ende einer interessanten Beziehung

60 Min.Ab 12

Als Alexander Strassner an diesem Abend sein Haus verlässt, um im städtischen Gemeindesaal einem Konzert beizuwohnen, wird er vor der Haustür von drei Schüssen tödlich getroffen. Sein Freund Erich Lobach, mit dem Strassner seit Monaten zusammenwohnt, hat auf die eindringlichsten Fragen des Kommissars keine Erklärung, wer den Mord begangen haben könnte. Erst als der Kommissar ihm mitteilt, dass man bei Alexander ein kleines Päckchen mit zwei Verlobungsringen gefunden habe, ist Erich Lobach bereit auszusagen, dass Alexander seit einiger Zeit mit einer Studienrätin befreundet war. Schon bald erfährt Kommissar Keller, dass irgendetwas an dieser merkwürdigen Beziehung nicht stimmen konnte.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen