Der Kommissar
Folge 4: Ohne auf Wiedersehen zu sagen
57 Min.Ab 12
Im Englischen Garten in München wird ein grausiger Fund gemacht: die Leiche eines erschlagenen Mädchens. Bald schon weiß der Kommissar, dass es sich um Inge Hansen handelt, die einige Wochen zuvor zusammen mit ihrer Freundin Franziska Danner von zu Hause ausgerissen ist, um in München ihr "Glück zu machen". Der Kommissar ahnt, dass Franziska - falls sie überhaupt noch lebt - in großer Gefahr ist. Jede Stunde ist kostbar. Zusammen mit Franziskas verzweifeltem Vater begeben sich der Kommissar und sein Team auf die Suche.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
