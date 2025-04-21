Der Kommissar
Folge 7: Der Segelbootmord
Gerhard Reger, ein Münchner Geschäftsmann, hat zum zweiten Mal geheiratet, ein junges Mädchen mit Namen Alexa. Alle haben sich mit dieser Ehe abgefunden, sogar Regers erste Frau Magda trägt ihr leidiges Schicksal mit Fassung. Nur Hans, der Sohn, kann es nicht begreifen, dass seine Eltern ab jetzt nicht mehr zusammen leben. Eines Tages - im Rahmen eines Schultreffens - besucht Herr Reger seinen Sohn im Internat am Starnberger See. Während es zwischen Vater und Sohn zu einer ernsten Aussprache kommt, unternimmt Alexa eine Segelbootfahrt auf dem nahen Gewässer. Wenig später ist das Segelboot gekentert und Alexa tot. Was für Kommissar Keller und sein Team zunächst wie ein Unfall aussieht, stellt sich im Lauf der Ermittlungen als ein fast perfektes Verbrechen heraus.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick