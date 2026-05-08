Wie fang ich an, mich selbst zu mögen?Jetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 59: Wie fang ich an, mich selbst zu mögen?
69 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Sophie hat mal wieder Hörerpost bekommen! Genauer gesagt: eine Mail voller Fragen, die sich bestimmt viele von euch auch schon mal gestellt haben. Wie werde ich allem gerecht? Wer bist du eigentlich, wenn du mal nichts leistest? Und wie fängt man überhaupt an, sich selbst zu mögen? In vier Kapiteln versucht Sophie heute gemeinsam mit euch, auf diese mal großen, mal kleinen Fragen rund um Selbstliebe und Selbstrespekt Antworten zu finden. Spoiler: Wie so oft ist das alles leichter gesagt als getan.
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