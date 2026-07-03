Dieter Nuhr, Bad Bunny, Lanz & PrechtJetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 67: Dieter Nuhr, Bad Bunny, Lanz & Precht
"Euer Wunsch ist Sophies Befehl: Selbstverständlich geht es heute um Dieter Nuhr und seinen neuesten Comedy-Knaller – aka schlechte Witze über Femizide. Dabei stellt sich natürlich die Frage: Wann haben Konservative eigentlich aufgehört, lustig zu sein? Und wenn wir schon mal beim Thema Medienmänner sind: Sind Lanz und Precht eigentlich wirklich so schlimm, wie alle immer behaupten? Die kurze Antwort lautet: Nein, natürlich nicht. Trotzdem wirft auch das eine weitere Frage auf: Wann haben Podcaster aufgehört, sich inhaltlich auf ihre Themen vorzubereiten? Und wann haben Männer in den Medien eigentlich aufgehört, ihre eigene Realität mal kurz zu hinterfragen? Oder stellen sich Männer überhaupt Fragen? Auf die letzten beiden gibt es heute vielleicht keine Antwort – auf ein paar andere dafür schon. Viel Spaß mit der Folge! Und wie immer: Hinterlasst eure Gedanken gerne in den Kommentaren. Essay ""Reality has a surprising amount of detail"" : https://johnsalvatier.org/blog/2017/reality-has-a-surprising-amount-of-detail Ihr wollt Sophie eine Nachricht schicken? ""Faxt"" uns an: fax@studio-bummens.de"
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