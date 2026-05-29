Ihr könnt mich bald im Kino sehenJetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 62: Ihr könnt mich bald im Kino sehen
59 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Falls ihr dachtet, der Titel sei Clickbait, müssen wir euch enttäuschen. Denn schon ganz bald könnt ihr Sophie wirklich im Kino sehen! Alle diesbezüglichen W-Fragen werden selbstverständlich in der heutigen Folge beantwortet. Und wenn man schon mal beim Thema ist, kann man auch direkt von der letzten Kinoerfahrung erzählen, die – wie in Sophies Fall – etwas anders lief als ursprünglich geplant. Viel Spaß mit der Folge! Am 3.6. startet der VVK für Pick me Girls. Die Liste mit den teilnehmenden Kinos findet ihr in den nächsten Tagen auf www.tuttopassi.de - Meldet euch für den Newsletter an, wenn ihr nichts verpassen wollt.
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