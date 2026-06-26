Yesteryear und andere tolle Sachen von FrauenJetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 66: Yesteryear und andere tolle Sachen von Frauen
"Diese Woche gibt's eine absolute Premiere in diesem Podcast, denn heute folgt wie versprochen Part 2 zum Thema weibliche Solidarität. Nachdem letzte Woche der theoretische Teil dran war, gibt's diese Woche die Praxis. Dafür hat Sophie einen Roman, eine Serie und einen Film mitgebracht, die alle zu diesem Thema passen und viel in ihr ausgelöst haben, sowohl positiv als auch negativ. Es geht um „Yesteryear“, eine Geschichte über eine Tradwife, um „Hacks“, eine Serie über zwei Frauen aus unterschiedlichen Welten, und um „If I Had Legs I'd Kick You“, einen Film über eine Mutter in einer Abwärtsspirale. Ah und Conan O'brien spielt mit, was jetzt nicht direkt was mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, aber natürlich erwähnt werden muss. Danke für eure ganzen lieben Kommentare letzte Woche! Kennt ihr Sophies Empfehlungen schon und wenn ja, wie fandet ihr sie?"
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