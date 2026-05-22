Routinen gegen anxietyJetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 61: Routinen gegen anxiety
Treue Hörer dieses Podcasts wissen das natürlich: Routinen sind Sophie quasi heilig und vor allem in Phasen, in denen es ihr nicht so gut geht, extrem wichtig, um nicht durchzudrehen. Diese Woche ist so eine dieser Wochen und egal, ob es euch gerade genauso geht oder ob ihr einfach schon immer wissen wolltet, warum man seine Skincare am besten direkt neben dem Bett hat, seid ihr hier heute genau richtig! Erewohn's Matcha Overnight Oats (Sophie Style): 45 g Haferflocken 1 Esslöffel Chia 1 Teelöffel Matcha Pulver (das zum kochen) Eine Priese Salz 240 ml Magermilch 60 g ungesüßter Kokosjoghurt 1 Esslöffel Ahornsirup 1/2 Teelöffel Vanille Extrakt Über Nacht in den Kühlschrank und Abfahrt!
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