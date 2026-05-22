Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Sophie Passmann Podcast

Routinen gegen anxiety

Studio BummensStaffel 2026Folge 61vom 22.05.2026
Routinen gegen anxiety

Routinen gegen anxietyJetzt kostenlos streamen

Der Sophie Passmann Podcast

Folge 61: Routinen gegen anxiety

65 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Treue Hörer dieses Podcasts wissen das natürlich: Routinen sind Sophie quasi heilig und vor allem in Phasen, in denen es ihr nicht so gut geht, extrem wichtig, um nicht durchzudrehen. Diese Woche ist so eine dieser Wochen und egal, ob es euch gerade genauso geht oder ob ihr einfach schon immer wissen wolltet, warum man seine Skincare am besten direkt neben dem Bett hat, seid ihr hier heute genau richtig! Erewohn's Matcha Overnight Oats (Sophie Style): 45 g Haferflocken 1 Esslöffel Chia 1 Teelöffel Matcha Pulver (das zum kochen) Eine Priese Salz 240 ml Magermilch 60 g ungesüßter Kokosjoghurt 1 Esslöffel Ahornsirup 1/2 Teelöffel Vanille Extrakt Über Nacht in den Kühlschrank und Abfahrt!

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Der Sophie Passmann Podcast
Studio Bummens
Der Sophie Passmann Podcast

Der Sophie Passmann Podcast

Alle 1 Staffeln und Folgen