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Der Sophie Passmann Podcast

Sind Frauen wirklich gemein zu einander?

Studio BummensStaffel 2026Folge 65vom 19.06.2026
Sind Frauen wirklich gemein zu einander?

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Der Sophie Passmann Podcast

Folge 65: Sind Frauen wirklich gemein zu einander?

75 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Warum sind Frauen angeblich so gemein zueinander? Warum ist es so schwer, einen weiblichen Freundeskreis aufzubauen? Und warum haben Frauen eigentlich keine Hobbyräume? Auf diese und viele weitere Fragen versucht Sophie heute eine Antwort zu finden. Denn heute geht es um Solidarität unter Frauen. Teilt eure Gedanken zu dem Thema gerne in den Kommentaren und seid lieb zu euch! Hier könnt ihr Kinotickets für Pick me Girls kaufen: www.tuttopassi.de Ihr wollt Sophie eine Nachricht schicken? ""Faxt"" uns an: fax@studio-bummens.de

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