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Der Sophie Passmann Podcast

Deine Lieblingsinfluencerin hat Burnout und du kannst nichts dagegen tun

Studio BummensStaffel 2026Folge 63vom 05.06.2026
Deine Lieblingsinfluencerin hat Burnout und du kannst nichts dagegen tun

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Der Sophie Passmann Podcast

Folge 63: Deine Lieblingsinfluencerin hat Burnout und du kannst nichts dagegen tun

58 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Wer auch schon mal Lebenszeit auf Social Media verschwendet hat, hat bestimmt schon mal einen Influencer gesehen, der groß eine Pause ankündigt und im Endeffekt dann doch keine macht. Aber warum ist das überhaupt so, und was haben die Plattformen und sogar wir als Zuschauer damit zu tun? Diesen und vielen weiteren Fragen stellt sich Sophie diese Woche bei DSPP! Außerdem gibt's den versprochenen Buchtipp aus der letzten Folge, eine für Sophie sehr prägende Kindheitserinnerung, ein Brainstorming für mögliche Sequels von Millennial-Filmen und die Parallelen zwischen Olaf Scholz und Joan Didion. Also quasi alles, was einen guter Podcast ausmacht also! Hier könnt ihr Kinotickets für Pick me Girls kaufen: www.tuttopassi.de

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