Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 1: Kylo und Sasha
47 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Der zehn Monate alte Kylo ist zum wiederholten Male bei Dr. Fitzpatrick in Behandlung. Der arme Hund hat mit starken Schmerzen in den Beinen zu kämpfen. Eine mögliche Operation könnte ihm zu neuer Lebensqualität verhelfen. Auch Golden-Retriever-Welpe Sasha hat Probleme mit seinem linken Vorderfuß. Eine Fehlstellung muss schnellstens behoben werden. Doch der Eingriff birgt enorme Risiken.
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: Banijay Rights Limited