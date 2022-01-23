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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Domino, Diamond, Willow und Luigi

sixxStaffel 7Folge 11vom 23.01.2022
Domino, Diamond, Willow und Luigi

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 11: Domino, Diamond, Willow und Luigi

47 Min.Folge vom 23.01.2022Ab 12

Weihnachten steht vor der Tür und Dr. Fitzpatrick hat alle Hände voll zu tun. Wills Hund Domino leidet an einer Verletzung am rechten Hinterbein. Noel möchte sich zunächst selbst ein Bild davon machen und schlägt kurzerhand eine geeignete Behandlungsmethode vor. Außerdem trifft ein Notfall in der Praxis ein: Die Französische Bulldogge Willow hat nach einem Sturz eine gefährliche Rückenverletzung davongetragen und muss womöglich operiert werden.

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