Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Betsy und Angel

sixxStaffel 7Folge 5vom 19.04.2026
Betsy und Angel

Betsy und AngelJetzt kostenlos streamen

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 5: Betsy und Angel

47 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Die neun Monate alte Betsy macht eine Routineuntersuchung in Noels Praxis. Die Hündin ist von einem Lieferwagen angefahren worden und seitdem auf dem Weg der Besserung. Dennoch hat sie nach wie vor Probleme mit einem ihrer Beine. Steht Betsy womöglich eine Amputation bevor? Angel ist zum ersten Mal bei Dr. Fitzpatrick, der über eine Operation an den Vorderbeinen des Tieres entscheiden soll.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
sixx
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Alle 3 Staffeln und Folgen