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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Rettet meinen Hund

sixxStaffel 7Folge 6vom 19.04.2026
Rettet meinen Hund

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 6: Rettet meinen Hund

47 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Das Team bekommt es in den frühen Morgenstunden mit einem brisanten Notfall zu tun. Noels geliebte Hündin wurde vor der Klinik angefahren und lebensgefährlich verletzt. Das Tier hat nicht nur ein zertrümmertes Becken, sondern womöglich auch innere Blutungen davongetragen. Können Noels Kollegen den Vierbeiner retten?

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