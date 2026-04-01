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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Angus und Rocky

sixxStaffel 7Folge 8vom 26.04.2026
Angus und Rocky

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 8: Angus und Rocky

44 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Der fünfjährige Angus hat sich bei einem Unfall schwerwiegende Verletzungen zugezogen. Der Hund hat starke Schmerzen und kann kaum noch laufen. Dr. Fitzpatrick und sein Team versuchen, das Tier mit vereinten Kräften bei der Genesung zu unterstützen.

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