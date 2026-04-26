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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Inca, Nala und Charles

sixxStaffel 7Folge 7vom 26.04.2026
Inca, Nala und Charles

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 7: Inca, Nala und Charles

47 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Der siebenjährigen Labradorhündin Inca steht ein komplizierter Eingriff bevor. Dr. Fitzpatrick will das Ellbogengelenk des Vierbeiners erneuern und durch eine Prothese ersetzen. Kann der Tierarzt damit Incas Schmerzen lindern? Die zweijährige Nala braucht ebenfalls ein neues Gelenk und soll eine künstliche Hüfte bekommen. Ihre Besitzer hoffen, ihrer treuen Begleiterin dadurch das Leben zu erleichtern.

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