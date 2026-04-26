Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 7: Inca, Nala und Charles
47 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Der siebenjährigen Labradorhündin Inca steht ein komplizierter Eingriff bevor. Dr. Fitzpatrick will das Ellbogengelenk des Vierbeiners erneuern und durch eine Prothese ersetzen. Kann der Tierarzt damit Incas Schmerzen lindern? Die zweijährige Nala braucht ebenfalls ein neues Gelenk und soll eine künstliche Hüfte bekommen. Ihre Besitzer hoffen, ihrer treuen Begleiterin dadurch das Leben zu erleichtern.
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
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Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Banijay Rights Limited