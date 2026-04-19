Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 4: Moon, Milo und Ollie
47 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Der achtjährige Milo muss mit einer schrecklichen Diagnose leben: Eine Entwicklungsstörung des Rückenmarks führt bei ihm zu ständigen Schmerzen. Noel schlägt der Familie einen operativen Eingriff vor, der jedoch einige Risiken birgt. Außerdem ist der zehn Monate alte Welpe Moon zu Gast in der Praxis. Der Hund hat auch nach einer OP noch Probleme mit seinen Vorderbeinen. Wird der Arzt einen Weg finden, Moons Schmerzen dennoch zu lindern?
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8, Season 2020: Banijay Rights Limited