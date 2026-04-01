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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Driver, Dexter und Bailey

sixxStaffel 7Folge 3vom 12.04.2026
Driver, Dexter und Bailey

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 3: Driver, Dexter und Bailey

47 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Dobermann Dexter hat Probleme mit seiner Wirbelsäule. Dr. Fitzpatrick zieht eine Operation in Erwägung, um Dexters Schmerzen zu lindern. Zunächst prüft er die neurologischen Reflexe des Hundes und stellt daraufhin eine fatale Diagnose. Ein weiterer Patient bereitet dem Tierarzt Sorgen: Der siebenjährige Kater Driver wird mit schweren Hüft- und Knieverletzungen eingeliefert. Können die Ärzte den Vierbeiner rechtzeitig behandeln?

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