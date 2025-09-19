Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Jack Unterweger: Charmanter Knaspoet und Frauenmörder?

Kabel EinsStaffel 2Folge 10vom 19.09.2025
23 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12

Bereits in seiner Jugend war Jack Unterweger Polizeibekannt und wurde letztendlich 1974 wegen Mordes verurteilt, nutzte aber seine Haftzeit zum Schreiben und wurde als "Häfenpoet" gefeiert. Seine Werke führten zu seiner vorzeitigen Entlassung 1990. Danach wurde er ein gefeierter Journalist, geriet aber erneut unter Mordverdacht an Prostituierten in Österreich und den USA. 1994 wurde er wegen neunfachen Mordes verurteilt. In der darauffolgenden Nacht beging er Selbstmord.

Kabel Eins
