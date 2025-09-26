Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Der Stalker von Eva Habermann: Wenn Fanliebe zu Besessenheit wird

Kabel EinsStaffel 2Folge 13vom 26.09.2025
19 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12

Die deutsche Schauspielerin Eva Habermann bekommt Fanpost an ihre private Adresse gesendet. Eigentlich Anlass, dass alle Alarmglocken läuten sollten. So jedoch nicht bei ihr. Sie macht sich keine Gedanken, will freundlich bleiben und sendet Autogrammkarten zurück. Doch ihr Fan stellt sich als Stalker heraus. Er klingelt Sturm, belästigt nachts, lässt nicht von ihr ab. Sie traut sich nicht mehr heraus. Psycho-Terror! Thomas F. lässt nicht ab und widmet sich auch anderen Frauen zu.

