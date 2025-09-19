Rudolph Moshammer: Das facettenreiche Leben des extravaganten Münchner DesignersJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 11: Rudolph Moshammer: Das facettenreiche Leben des extravaganten Münchner Designers
15 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
"Find' ich entsetzlich. Wenn man Liebe kaufen muss, ist man am Ende". Rudolph Moshammer bezahlte junge Männer für sexuelle Dienstleistungen, was letztendlich zu seinem Tod führte. Er war ein erfolgreicher Modedesigner, eine schillernde Persönlichkeit und ein engagierter Wohltäter. Aber einsam. Sein Leben endete tragisch durch einen Mord, der die Öffentlichkeit schockierte und sein Vermächtnis als eine der schillerndsten Figuren der deutschen Modewelt festigte.
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
