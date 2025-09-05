Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Der Fall Walter Sedlmayr: Mord in der Stricher-Szene oder im Promi-Milieu?

Kabel EinsStaffel 2Folge 3vom 05.09.2025
Der Fall Walter Sedlmayr: Mord in der Stricher-Szene oder im Promi-Milieu?

Der Fall Walter Sedlmayr: Mord in der Stricher-Szene oder im Promi-Milieu?Jetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 3: Der Fall Walter Sedlmayr: Mord in der Stricher-Szene oder im Promi-Milieu?

21 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12

Im Juli 1990 wird Schauspielikone Walter Sedlmayr ermordet. Die Ermittlungen führen zunächst in die Münchner Stricher-Szene, das Bekanntwerden seiner heimlich ausgelebten Homosexualität wird zum Skandal, der das Verbrechen fast in den Hintergrund drängt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen