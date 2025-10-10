Die Entführung des Hamburgers Millionärs Reemtsma 1996Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 19: Die Entführung des Hamburgers Millionärs Reemtsma 1996
27 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
1996: Jan Reemtsma, ein reicher Erbe, wird aus seinem Haus entführt. 33 Tage Qual in einem Kellerverlies, während die Entführer 30 Millionen DM fordern. Die Entführer stellen sich gerissen an: Sie verwenden Stimmverzehrer und Zeitungsanzeigen als Kommunikationsmittel. In einer Zeit von KI, ist das heute so nicht mehr möglich. Nach der Freilassung beginnt erst die Jagd auf die Täter. Wer sind die Drahtzieher hinter diesem Entführungsfall, der Deutschland in Atem hielt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins