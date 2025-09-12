Wenn aus Liebe Hass wird: Tödliche RacheJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 6: Wenn aus Liebe Hass wird: Tödliche Rache
29 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Berufssoladt Florian G. lernt die Altenpflegerin Juliane S. kennen, nach wenigen Monaten läuten schon die Hochzeitsglocken. Und schon bald erblickt das erste Kind das Licht der Welt. Doch als Berufssoldat ist Florian oft von seiner Familie über einen längeren Zeitraum getrennt. Juliane trifft in dieser Zeit ihre alte Jugendliebe wieder und es fängt zu knistern an. Florian bemerkt, dass er seine Frau verliert und auch der Job stellt eine große mentale Belastung dar. Ein verletztes Ego mit Waffen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins