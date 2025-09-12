Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Wenn aus Liebe Hass wird: Tödliche Rache

Kabel EinsStaffel 2Folge 6vom 12.09.2025
Wenn aus Liebe Hass wird: Tödliche Rache

Wenn aus Liebe Hass wird: Tödliche RacheJetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 6: Wenn aus Liebe Hass wird: Tödliche Rache

29 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12

Berufssoladt Florian G. lernt die Altenpflegerin Juliane S. kennen, nach wenigen Monaten läuten schon die Hochzeitsglocken. Und schon bald erblickt das erste Kind das Licht der Welt. Doch als Berufssoldat ist Florian oft von seiner Familie über einen längeren Zeitraum getrennt. Juliane trifft in dieser Zeit ihre alte Jugendliebe wieder und es fängt zu knistern an. Florian bemerkt, dass er seine Frau verliert und auch der Job stellt eine große mentale Belastung dar. Ein verletztes Ego mit Waffen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen