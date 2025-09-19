Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Ein Treffen mit tödlichen Folgen: Was widerfuhr Zoe?

Kabel EinsStaffel 2Folge 9vom 19.09.2025
Ein Treffen mit tödlichen Folgen: Was widerfuhr Zoe?

Ein Treffen mit tödlichen Folgen: Was widerfuhr Zoe?Jetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 9: Ein Treffen mit tödlichen Folgen: Was widerfuhr Zoe?

16 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12

Was widerfuhr der 17-Jährigen, lebensfrohen Zoe? Ein Spaziergänge findet das schwerverletzte Mädchen am Ufer eines Weihers. Die Familie hatte bereits die Polizei verständig, nachdem diese nach einem Shoppingtrip nicht zurückkehrte. Lukas V. ein Junge aus dem Nachbarort, der bereits drei kleine Mädchen vergewaltigt haben soll, lernt die 17-Jährige über Instagram kennen und trifft sich mit ihr. Aus diesem Treffen kehrt sie nicht mehr lebend zurück.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen