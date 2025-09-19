Ein Treffen mit tödlichen Folgen: Was widerfuhr Zoe?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 9: Ein Treffen mit tödlichen Folgen: Was widerfuhr Zoe?
16 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Was widerfuhr der 17-Jährigen, lebensfrohen Zoe? Ein Spaziergänge findet das schwerverletzte Mädchen am Ufer eines Weihers. Die Familie hatte bereits die Polizei verständig, nachdem diese nach einem Shoppingtrip nicht zurückkehrte. Lukas V. ein Junge aus dem Nachbarort, der bereits drei kleine Mädchen vergewaltigt haben soll, lernt die 17-Jährige über Instagram kennen und trifft sich mit ihr. Aus diesem Treffen kehrt sie nicht mehr lebend zurück.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
