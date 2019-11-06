Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Die 2 - Anwälte mit Herz
Folge 1: Schuldenfalle Sex-Hotline
46 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Mandantin von Rechtsanwalt Carlos Gebauer ist geschockt: Die Hartz IV-Empfängerin soll 1000 Euro Telefonrechnung zahlen. Angeblich hat sie Sexhotlines angerufen. Rechtsanwalt Carlos Gebauer verdächtigt den brutalen Freund der 19-Jährigen. Rechtsanwältin Funda Bicakoglu muss in einem heiklen Fall ermitteln. Ihre Freundin ruft sie nachts aus einer Bar an, weil ihr schlecht wird. Die Untersuchung im Krankenhaus bestätigt: Jemand hat der jungen Frau K.O.-Tropfen verabreicht ... Rechte: Sat.1
Die 2 - Anwälte mit Herz
Genre:Dokusoap, Soap
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1