Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die 2 - Anwälte mit Herz

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Schuldenfalle Sex-Hotline

Schuldenfalle Sex-HotlineJetzt kostenlos streamen

Die 2 - Anwälte mit Herz

Folge 1: Schuldenfalle Sex-Hotline

46 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Mandantin von Rechtsanwalt Carlos Gebauer ist geschockt: Die Hartz IV-Empfängerin soll 1000 Euro Telefonrechnung zahlen. Angeblich hat sie Sexhotlines angerufen. Rechtsanwalt Carlos Gebauer verdächtigt den brutalen Freund der 19-Jährigen. Rechtsanwältin Funda Bicakoglu muss in einem heiklen Fall ermitteln. Ihre Freundin ruft sie nachts aus einer Bar an, weil ihr schlecht wird. Die Untersuchung im Krankenhaus bestätigt: Jemand hat der jungen Frau K.O.-Tropfen verabreicht ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die 2 - Anwälte mit Herz
SAT.1 GOLD

Die 2 - Anwälte mit Herz

Alle 1 Staffeln und Folgen