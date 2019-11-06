Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 2 - Anwälte mit Herz

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Gewalt in der Ehe

Die 2 - Anwälte mit Herz

Folge 5: Gewalt in der Ehe

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Rechtsanwältin Bicakoglu will eine Frau aus ihrer Ehehölle befreien. Sabrina Maurer wird von ihrem gewalttätigen Ehemann geschlagen. Als der Bauarbeiter auch noch auf die gemeinsamen Kinder losgeht, will sich die Hausfrau endlich scheiden lassen. Der Mandant von Rechtsanwalt Gebauer leidet unter seinen Terror-Nachbarn. Sie erpressen ihn sogar. Als Peter Schneider das der Polizei meldet, drehen die Nachbarn den Spieß um und zeigen ihn wegen Verleumdung an ... Rechte: Sat.1

