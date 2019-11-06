Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Gewalt in der Ehe
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Rechtsanwältin Bicakoglu will eine Frau aus ihrer Ehehölle befreien. Sabrina Maurer wird von ihrem gewalttätigen Ehemann geschlagen. Als der Bauarbeiter auch noch auf die gemeinsamen Kinder losgeht, will sich die Hausfrau endlich scheiden lassen. Der Mandant von Rechtsanwalt Gebauer leidet unter seinen Terror-Nachbarn. Sie erpressen ihn sogar. Als Peter Schneider das der Polizei meldet, drehen die Nachbarn den Spieß um und zeigen ihn wegen Verleumdung an ... Rechte: Sat.1
