Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Die 2 - Anwälte mit Herz
Folge 7: Triebtäter in der Schule/Verfolgt von einem Stalker
46 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Hausmeister einer Realschule soll ein Mädchen missbraucht haben. Rechtsanwältin Bicakoglu übernimmt den Fall. Aber kann sie ihrem Mandanten vertrauen? Die Mandantin von Rechtsanwalt Carlos Gebauer ist das Opfer eines Stalkers. Der Mann lauert ihr auf, ruft ständig an und schickt unzählige Liebesbriefe. Doch sie will nicht zur Polizei gehen, denn sie hatte einen One-Night-Stand mit dem Stalker, und das darf ihr eifersüchtiger Ehemann auf keinen Fall erfahren ... Rechte: Sat.1
Die 2 - Anwälte mit Herz
