Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die 2 - Anwälte mit Herz

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Triebtäter in der Schule/Verfolgt von einem Stalker

Triebtäter in der Schule/Verfolgt von einem StalkerJetzt kostenlos streamen

Die 2 - Anwälte mit Herz

Folge 7: Triebtäter in der Schule/Verfolgt von einem Stalker

46 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Hausmeister einer Realschule soll ein Mädchen missbraucht haben. Rechtsanwältin Bicakoglu übernimmt den Fall. Aber kann sie ihrem Mandanten vertrauen? Die Mandantin von Rechtsanwalt Carlos Gebauer ist das Opfer eines Stalkers. Der Mann lauert ihr auf, ruft ständig an und schickt unzählige Liebesbriefe. Doch sie will nicht zur Polizei gehen, denn sie hatte einen One-Night-Stand mit dem Stalker, und das darf ihr eifersüchtiger Ehemann auf keinen Fall erfahren ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die 2 - Anwälte mit Herz
SAT.1 GOLD

Die 2 - Anwälte mit Herz

Alle 1 Staffeln und Folgen