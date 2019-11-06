Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 2 - Anwälte mit Herz

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Sozialhilfe für einen Toten/Der schwule Vater

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Mandantin von Rechtsanwalt Gebauer soll die Sozialhilfe ihres Ehemannes kassiert haben, obwohl der seit sechs Jahren nicht mehr bei ihr lebt. Das Sozialamt fordert 40.000 Euro zurück. Außerdem: Ein ungewöhnlicher Fall für Rechtsanwältin Funda Bicakoglu! Das schwule Ehepaar Patrick und Olaf wünscht sich ein Kind. Sie treffen mit einem lesbischen Paar die Vereinbarung, zusammen ein Kind zu zeugen, doch nach der Geburt will das lesbische Paar auf einmal nichts mehr davon wissen ... Rechte: Sat.1

