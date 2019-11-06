Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 2 - Anwälte mit Herz

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Opfer aus dem Internet

Folge 3: Opfer aus dem Internet

46 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Mandantin von Rechtsanwältin Bicakoglu ist jung und lebenslustig. Sie tauscht sich mit Freunden im Internet aus und geht gerne auf Partys. Das wird ihr zum Verhängnis. Nach einem Discobesuch wird sie missbraucht. Als sie mit Unterstützung von Funda Bicakoglu die Täter ermitteln, streiten die alles ab. Der Mandant von Rechtsanwalt Gebauer will sein Haus renovieren und muss in die Wohnung seiner Mieterin. Doch die junge Studentin ist wie vom Erdboden verschluckt ... Rechte: Sat.1

