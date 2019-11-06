Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Opfer aus dem InternetJetzt kostenlos streamen
Die 2 - Anwälte mit Herz
Folge 3: Opfer aus dem Internet
46 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Mandantin von Rechtsanwältin Bicakoglu ist jung und lebenslustig. Sie tauscht sich mit Freunden im Internet aus und geht gerne auf Partys. Das wird ihr zum Verhängnis. Nach einem Discobesuch wird sie missbraucht. Als sie mit Unterstützung von Funda Bicakoglu die Täter ermitteln, streiten die alles ab. Der Mandant von Rechtsanwalt Gebauer will sein Haus renovieren und muss in die Wohnung seiner Mieterin. Doch die junge Studentin ist wie vom Erdboden verschluckt ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die 2 - Anwälte mit Herz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Soap
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1