Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Vater unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
Die 2 - Anwälte mit Herz
Folge 2: Vater unter Verdacht
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Rechtsanwalt Carlos Gebauer soll einen Mann vertreten, der sich an seiner eigenen Tochter vergangen haben soll. Da er von der Unschuld seines Mandanten überzeugt ist, nimmt er den Kampf gegen dessen eifersüchtige Ex-Frau, die Leiterin des Kindergartens und einen sturen Beamten auf. Rechtsanwältin Funda Bicakoglu bekommt ihren jüngsten Mandanten: Der 14-jährige Kevin-Pascal klagt gegen seine eigenen Eltern. Sie sind Kettenraucher und nehmen keine Rücksicht auf seine Gesundheit ... Rechte: Sat.1
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Die 2 - Anwälte mit Herz
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Genre:Dokusoap, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1