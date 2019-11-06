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Die 2 - Anwälte mit Herz

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Vater unter Verdacht

Vater unter VerdachtJetzt kostenlos streamen

Die 2 - Anwälte mit Herz

Folge 2: Vater unter Verdacht

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Rechtsanwalt Carlos Gebauer soll einen Mann vertreten, der sich an seiner eigenen Tochter vergangen haben soll. Da er von der Unschuld seines Mandanten überzeugt ist, nimmt er den Kampf gegen dessen eifersüchtige Ex-Frau, die Leiterin des Kindergartens und einen sturen Beamten auf. Rechtsanwältin Funda Bicakoglu bekommt ihren jüngsten Mandanten: Der 14-jährige Kevin-Pascal klagt gegen seine eigenen Eltern. Sie sind Kettenraucher und nehmen keine Rücksicht auf seine Gesundheit ... Rechte: Sat.1

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