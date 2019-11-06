Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 2 - Anwälte mit Herz

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Verliebt, Verlobt, Verraten

Folge 8: Verliebt, Verlobt, Verraten

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Mandantin von Rechtsanwältin Bicakolgu verliebt sich in einen 15 Jahre jüngeren Mann und leiht ihm 10.000 Euro. Ihre Freundin beweist ihr aber, dass sie auf einen Schwindler hereingefallen ist. Die 48-Jährige ist am Boden zerstört. Beim aktuellen Fall von Rechtsanwalt Gebauer wurde seine Mandantin beim Autokauf betrogen: Ein Gutachter stellt bei dem Gebrauchtwagen einen Unfallschaden fest, der vertuscht wurde. Als Gebauer Schadenersatz fordert, rastet der Händler aus ... Rechte: Sat.1

