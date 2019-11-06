Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 2 - Anwälte mit Herz

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Schimmelplage und Terrornachbarn

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Rechtsanwalt Carlos Gebauer ist die letzte Hoffnung von Petra und Lothar Rossberg. Beide leiden unter dem massiven Schimmelbefall ihrer Wohnung. Zusätzlich machen die Nachbarn der Familie das Leben zur Hölle. Die Hausverwaltung soll den Schimmel bekämpfen und den Hausfrieden wiederherstellen ... Der Mandant von Rechtsanwältin Funda Bicakoglu fällt aus allen Wolken: Eine junge Frau behauptet, dass er der Vater ihres Sohnes sei. Doch der 26-Jährige kennt sie angeblich nicht ... Rechte: Sat.1

