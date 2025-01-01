Folge 11: Episode 11
47 Min.Ab 12
"Sepp des Tages" Lorenzo muss sich heute erneut beweisen: Wird er die steile Schlucht 100 Meter tief hinuntersteigen und Edelweiß pflanzen oder sich lieber am Rockzipfel von "Beschützerin" Kelly festklammern? Außerdem kommt die selbst gemachte Bratwurst auf den Tisch. Hoffentlich hat Lorenzo den Schweinedarm auch ordentlich gereinigt ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
Genre:Reality-Spielshow, Reality
Altersfreigabe: 12
12