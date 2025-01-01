Die Alm - Promischweiß und Edelweiß
Folge 19: Episode 19
47 Min.Ab 12
Dass Djamila hart im Nehmen ist, hat sie bereits bewiesen. Wird sie sich aber auch eine Minute lang auf einer Bull-Riding-Maschine durchschütteln lassen, ohne zu fallen? Es wäre empfehlenswert: Denn sie würde zwar weich landen, jedoch nicht auf Kissen, sondern auf Kuhmist! Elton ist wieder da und wird zusammen mit Sonya und Simon die Sendung moderieren. Zusätzlich wird er sich einen alm-typischen Wettbewerb mit Simon liefern ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen