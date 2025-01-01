Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Episode 13

ProSiebenStaffel 1Folge 13
Episode 13

Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Folge 13: Episode 13

46 Min.Ab 12

Tatjana Gsell hat ihre erste Nacht auf der Alm verbracht - und die restlichen Almbewohner wachen zum ersten Mal ohne ihren Liebling Kelly Trump auf. Die Stimmung ist frostig: Bislang konnte sich keiner so wirklich mit "Frau Gsell" anfreunden. Kader musste sich indes mit der Tatsache abfinden, erneut "Sepp des Tages" zu sein: Heute soll sie eine Kuh von vorne bis hinten striegeln und sauber putzen ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.

