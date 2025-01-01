Folge 3: Episode 3
43 Min.Ab 12
Die Zuschauer wählten gestern Daniel Lopes zum "Sepp des Tages". Er muss heute frische Milch direkt aus dem Kuheuter trinken. Kader Loth erholt sich indes im Krankenhaus von ihrem schweren Treppensturz. Die Berlinerin hat starke Schmerzen und fällt nun als Arbeitskraft auf der Alm aus. Werden die anderen dafür Verständnis zeigen? Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
Genre:Reality-Spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12