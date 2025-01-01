Folge 12: Episode 12
49 Min.Ab 12
Endlich ist es so weit! Tatjana Gsell hat sich von ihrem Kreislauf-Kollaps erholt und schnürt jetzt ihre Bergstiefel, um ihre Promi-Kollegen für die restlichen Tage zu unterstützen. Die werden Frau Gsell auch sicherlich gerne ins "Alm"-Leben einweisen ... "Sepp des Tages" ist der schöne, dauerhungrige René: Der Boxer muss heute aus einem Bienenstock Honig holen. Ob die Bienen das amüsant finden? Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12